Zehra Zümrüt Selçuk: Destek ve yardımlar 39 milyar liraya ulaştı

Zehra Zümrüt Selçuk: Destek ve yardımlar 39 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan desteğe yönelik paylaşımda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar liraya yaklaştık." mesajını yayınladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki uygulamaları "Sosyal Destek Programı", "BizBizeYeterizTürkiyem", "Kısa Çalışma Ödeneği", "Nakdi Ücret Desteği", "İşsizlik Ödeneği" ve "Normalleşme Desteği" olarak sıraladı.