Zeytinyağı ihracatı rekoru 1 milyar dolara yaklaştı Zeytinyağında iklim değişikliği nedeni ile üretimde düşüş yaşanıyor. Türkiye'de zeytinyağı üretiminde lider olan Ayvalık'ta ise değer olarak belirlenen hedefler aşıldı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen ve bu yıl 18'inci kez düzenlenen Zeytinyağı ve Turizm Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor.

Festivalin ikinci gününde düzenlenen hasat töreninde açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytinyağı üreticilerinin 500 milyon dolarlık ihracat hedefini geçtiğini, 1 Kasım'da ihracat yasağının kalkmasının ardından zeytinyağı ihracatının 750 milyon doları geçeceğini söyledi.

Uçar, bu sene hasat mevsimine yeni başlandığını belirterek şöyle konuştu:

Bu yıl üretim rekolte tahminlerine baktığımız zaman geçmiş yılın rakamlarını yakalayamayacağız. Bu yıl rekoltemizde yaklaşık yüzde 40 civarında bir düşme bekleniyor. Bazı bölgelerimizde sıkıntılar görünse de Ayvalık bölgesinde pek sorun görünmüyor. Küresel iklim krizinin neden olduğu kuraklığın ve sıcaklık artışının bizim bölgemizi de yavaş yavaş etkilediğini söyleyebilirim. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin rekolte tahmin değerlendirme süreci bu yıl devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde üretimimiz 420 bin tondu, bu yıl 250 bin ton civarında üretim beklentimiz var. Yaklaşık olarak yüzde 40 civarında bir üretim kaybımızın olacağını bekliyoruz.

Üreticiler 1 Kasım'da kalkacak olan ihracat yasağına odaklandı

Tek başına Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde rekora imza atan Ayvalıklı zeytinyağı üreticilerinin umudu, 1 Kasım'da kalkacak olan ihracat yasağında.

"150 bin tonluk stokumuz var"

Son iki yıl içerisinde 3 kez zeytin yasağına ihracat yasağı getirildiğini hatırlatan Uçar, 1 Kasım tarihine kadar yasağın devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

Toptan yağ satışları ile ilgili Ticaret Bakanlığımızın, markalı ve ambalajlı ürünlerin satışını artırmak ve katma değerli ürünlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı yönünde bir açıklaması var. Geçen yıldan hala elimizde İhracatçılar Birliği'nin de açıklamış olduğu 150 bin tonluk stokumuz var. Ülkemizde kişi başına tüketimin 2. kilogram olduğunu hesaplarsak 120 bin ton ile 150 bin ton bizim kullandığımız bir zeytinyağımız var. Şu anki rekolte tahminimiz 250 bin ton olunca her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Biz tabii ki Ayvalık, çok miktarda ve iyi marka yaratan bir bölge.

"300'e yakın firma üretim yapıyor"

Ayvalık Ticaret Odası bünyesinde 300'e yakın firmamız, şirketimiz 100'e yakın ulusalda görünen butik ve uluslar arası markamız var. Biz markalı ve ambalajlı satışı destekliyoruz.

“İhracatımız bu yıl 1 milyar doları bulabilir”

Şu ana kadar 140 bin ton civarında zeytinyağı ihracatının gerçekleştirildiğini söyleyen Uçar, 2023 ihracat hedeflerini şu sözlerle duyurdu: