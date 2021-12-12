Zeytinyağı ihracatına en büyük talep ABD'den geldi

TİM verilerine göre Türkiye'de geçen ay zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ABD oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 30 milyon 726 bin dolara çıktı. Sektör, söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne en çok talebin Türkiye'nin önde gelen ihracat pazarlarından Almanya ve ABD'den gelmesi dikkati çekti.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 30 milyon 726 bin dolara çıktı. Sektör, söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.

ABD'YE BU DÖNEMDE 7 MİLYON 511 BİN DOLAR TUTARINDA İHRACAT

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ABD olurken, sektör ABD'ye bu dönemde 7 milyon 511 bin dolar tutarında ihracat yaptı. ABD'yi, 3 milyon 648 bin dolarla Almanya, 3 milyon 142 bin dolarla Irak, 2 milyon 321 bin dolarla Romanya ve 1 milyon 643 bin dolarla İsrail takip etti.

EN FAZLA İHRACATI İZMİR GERÇEKLEŞTİRDİ

İl bazında bakıldığında, geçen ay zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 8 milyon 648 bin dolarla İzmirli şirketler yaptı.

İzmir'i, 6 milyon 161 bin dolarla Hatay, 4 milyon 559 bin dolarla İstanbul, 3 milyon 69 bin dolarla Manisa ve 2 milyon 329 bin dolarla Aydın takip etti.

Sektörün değer bazında ihracat artışında Hatay başı çekti. Hatay'ı, İzmir, Ankara, Muğla. Manisa izledi.