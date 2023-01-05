Zincir marketler fiyatlarda indirime gitti

İTO Perakende Komitesi Başkanı Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini açıkladı.

Gıda ve temel tüketim maddelerinde fahiş fiyat artışları devam ederken asgari ücrete yapıyan zamla birlikte marketlerdeki ürün etiketlerinin de değişmeye başladığı görüldü.

Bu aşamada kamuoyunun tepkisini çeken fiyat artışları Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bazı marketler fiyatları dondurdu

Toplantı sonrasında iki büyük zincir marketten fiyatlarını bir süreliğine artırmayacaklarına dair açıklama geldi.

"İndirime gittik"

Bu aşamada açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirdi.

"Enflasyon düşmeye başladı"

Altun, yaptığı açıklamada, baz etkisi nedeniyle aralık ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını, yeni yılla birlikte enflasyonun hızla geriye gitmesini beklediklerini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki bu düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız." dedi.

"İndirimler her geçen gün devam edecek"

Altun, kendisinin yönetici olduğu marketle ilgili olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gidildiğini ve indirimlerin her geçen gün devam edeceğini aktardı.

AA'nın haberine göre, Altun, indirimin kapsamı ile ilgili olarak da "Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak 'şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız." dedi.