Zincir marketler, KDV indirimi sonrası açıklama yaptı

Katma Değer Vergisi'ndeki düşüşün ardından zincir marketler, fiyatlarda güncellemeye gitti.

Temel gıda ürünlerinde KDV, yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararın ardından zincir marketler, raflarında bulunan ürünlerin fiyatlarını güncelledi.

FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Marketler, KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm etiketlerine yansıttıklarını duyurdu.

Zincir marketler, fiyat güncellemesiyle ilgili olarak şu paylaşımlarda bulundu:

MİGROS: "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir. Ayrıca Migros olarak KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz."

ZİNCİR MARKETLERDEN AÇIKLAMA

CARREFOURSA: "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik."

BİM: "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız."

HAPPY CENTER: "Fiyatlar yüzde 7 ve üzerinde indi. Raflarda bulunan 10 bine yakın ürünün hemen tamamında fiyatlar düşmüş oldu."

FİYATLARI DÜŞEN ÜRÜNLER LİSTESİ

KDV indirimiyle pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve benzeri ürünlerin fiyatları düştü.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

KDV indirimi sonrası marketlerde denetim ViDEO