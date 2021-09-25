Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışıyla ilgili müfettişler görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerdeki ürünlerde fahiş fiyat artışını denetlemek için müfettişlere talimat verdi. Görevlendirilen ticaret müfettişleri, etiketleri inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan fahiş fiyat tartışmalarına geçtiğimiz günlerde yanıt vermiş, zincir marketleri işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine gideceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından bakanlık harekete geçti.

5 ZİNCİR MARKET İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki ürünlerde denetleme yapılacak.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİNE KAYITSIZ KALINMADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaş tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetlerin dikkate alındığı anımsatıldı.

DENETİMLER 81 İLDE SÜRÜYOR

81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.





"YASAL ÇERÇEVEDE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, "Özellikle zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır." demişti.

"PİYASALAR ALT ÜST OLUYOR"

Erdoğan, konuya dair, "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması…

Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." şeklinde konuşmuştu.