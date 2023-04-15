Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı Balık avlama sezonu sona erdi. Artık büyük motorlar balık avlamak için denizlere açılamayacak. Balıkçılar da sezonun kapandığı gün motorlarını ve ağlarını yeni sezona hazırlamaya başladı. Balıkçılar için şimdi sezonu değerlendirme zamanı.

İHA

Denizlerde av sezonu bugün sona erdi. Yeni sezon 1 Eylül'de başlayacak.

Zonguldak'ta balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Zonguldak'ta 1.500 tonun üzerinde balık avlandı

Denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2023 tarihinde sona eren balık av sezonunda Zonguldak'ta 1.500 tonun üzerinde balık avlandı.

"Sezon endüstriyel balıkçılık açısından zorlu geçti"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, balık sezonunun endüstriyel balıkçılık açısından zorlu geçtiğini ifade etti.

"Vatandaş hamsi yiyemedi"

Hamsinin biyolojik gelişimini sağlayamaması nedeniyle vatandaşın hamsi yiyemediğini söyleyen Kayhan, yeni sezonda hamsi için kota konulması ve düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Kayhan, yeni sezon için umutlarının yüksek olduğunu, avcılığın ise bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Balıkçılığa kota getirilmesi gerek"

Ergün Kayhan, vatandaşın bu sezon hamsi yiyemediğini, bol bol palamut tükettiğini belirterek, balıkçılığa bir kota getirilmesi gerektiğini de aktardı.

2022-2023 sezonu balıkçılık açısından çok güzel geçti. Ancak endüstriyel balıkçılık açısından hamsinin olmamasından dolayı çok iyi geçmedi. Hamsinin biyolojik gelişimini sağlanamamasından dolayı fabrikalara yem olarak gitti. Vatandaşımız bu sene hamsi yiyemedi. Palamut balığı çok oldu, o yüzden ekonomik açıdan katkı sağlamış oldu. Ancak kıyı balığı açısından iyi bir balık sezonu geçmedi. Denizlerimizi çok kirletiyoruz. Ağlarımızdan sürekli çöp çıkıyor. Denize ne kadar çöp atılırsa ağlarımızdan çıkıyor. Balıkçılarımız ağlarla mı uğraşsınlar, balık mı ayıklasınlar? Yeni sezondan beklentimiz balıkçılığa düzenli bir kota düzenlemesi gelir. Bunun yanında aşırı avcılık engellenir. Tekne sayıları azaltılarak, boy küçültmesi yapılarak aşırı avcılığa da engel olmaya çalışacağız bu sene. Zonguldak genelde kıyı balıkçılığı ile geçimini sağlıyor. Bunun da halka yansıması balık yeme açısından çok az oluyor. Kıyı balıkçılığı derken nedir; istavrit, mezgit, bunun gibi balıklardır.

"Vatandaşın kalkan yemesi çok zor"