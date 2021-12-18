Zonguldak’ta balıkçılar denize açılamadı, tezgahlar boş kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerin denize açılamadı ve balık avlanamadı, avlanabilenlerin de fiyatları yükseldi.

Kdz. Ereğli’de fırtına ve sağanak yağışın etkili olması nedeniyle balıkçılar üç gündür denize açılamadı. Teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları neredeyse boş kaldı.

Ereğli’de avlanabilen az sayıdaki balığın fiyatları da ortalama yüzde 100 artış gösterdi.

BALIKÇILAR, EREĞLİ BALIKÇI BARINAĞI'NA SIĞINDI

Başka illerden avlanmak için denize açılan bazı balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Balıkçı Barınağı’na sığındı. Balıkçılar barınakta hem teknelerin hem de ağlarının bakımlarını yapıyor.

"HAFTA SONU HAVA BOZUK OLACAK"

Avlanan balık miktarındaki düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Ereğlili Balıkçı Bilal Sezgin, hafta sonuna kadar havanın bozuk olacağını dile getirdi.

Sezgin konuşmasında, “Balıkçılar şu anda hava şartlarından dolayı balığa çıkamıyorlar, çıktıkları zamanda da balık pek fazla yok, balıklar az geldiği için de fiyatlar yüksek oluyor. Bu sebepten dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Buzhanede balıklar var. Buzhanede şoklu mezgitler, şoklu istavrit, şoklu çinekoplar var. Şu an mezgitin kilosu 60 liradan satılıyor, hamsi 20-25 lira, çinekop 80-100 lira arasında değişiyor. Deniz levrekleri var 80-100 lira arası değişiyor. Çupra var, 80 liradan falan gidiyor.’’ ifadelerini kullandı.