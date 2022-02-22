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    Zonguldak'ta balıkçılar sezonu istavrit ve mezgitle kapatıyor

    Zonguldaklı balıkçılar hamsi ve palamutun kaybolmasının ardından sezonu umutsuz kapattıklarını açıkladı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 16:59
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    Zonguldak'ta balıkçılar sezonu istavrit ve mezgitle kapatıyor

    Zonguldak’ta sezona umutlu başlayan balıkçılar hamsi ve palamudun ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    HAMSİ VE PALAMUDUN YERİNİ İSTAVRİT VE MEZGİT ALDI

    15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesinde hamsi ve palamudun yerini istavrit ve mezgit doldurdu. Ancak istavrit ve mezgitinde istenilen seviyede olmaması balıkçıların yüzünü güldürmedi. Tezgahlarda İstavrit 30 lira, Mezgit ise 40 lira yer aldı.

    Zonguldak ta balıkçılar sezonu istavrit ve mezgitle kapatıyor #1

    "SEZONU İSTAVRİT VE MEZGİTLE KAPATIRIZ"

    Balıkçı Oktay Ertürk, “Balık şu anda gene azaldı. İstavrit mezgit yine az. Zaten sezonun bitmesine bir şey kalmadı. İstavrit 30 liraya, mezgit ise 40 liraya satılıyor. Fiyatlar uygun. Deniz ısındığı zaman hamsi kaybolur. Bu onlar için değil. Bu balıklar yaz kış var. Sezonu istavrit ve mezgit’e kapatırız. Hamsi ve palamut kayboldu. Gelecek sezon palamuttan bir umudumuz var. Bu sene hiç bir şey kurtarmadı. Umduğumuzu bulamadık.” dedi.


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