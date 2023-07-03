Zonguldak'ta borç yapılandırmayı son güne bırakanlar vezneleri doldurdu Kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair müracaatlar için bugün son gündü. Zonguldak’ta vatandaşlar, belediyeye ait borçları yapılandırmak için veznelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması milyonlara nefes oldu.

Bu kapsamda vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemelere düzenleme getirildi.

Düzenleme için yapılan başvuru süresi bugün sona erdi.

Zonguldak'ta düzenlemeden yararlanmak isteyen ve başvurusunu son güne bırakan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Zonguldak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla belediyeye ait tüm borçların yapılandırılması için son tarihi 3 Temmuz olarak açıklamıştı.

Veznelerde kuyruk oluştu

Yapılandırmayı son güne bırakan vatandaşlar, bugün belediye binasına gelerek veznelerde yoğun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman kuyruklar belediye binası önüne kadar taştı.

Yapılandırmayı yapan vatandaşlar kampanyadan yararlandı.

Yapılandırmanın içerisinde su borçları, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, kira borçları, idari para cezaları ve diğer borçlar yer aldı.

Tüm borçlar dahil edildi, ilk taksit ödeme süresi 31 Temmuz'da dolacak

Bugün sona eren başvuru yapılandırmalarında yeniden süre uzatılmayacak.

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları gibi borçları kapsayan yapılandırmada borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.