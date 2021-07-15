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    Zonguldak'ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

    Geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle derelerde suların yükselmesi sonucu sel felaketi yaşanan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine hasar gören 104 hane sahibine ödemelerin başladığı bildirildi.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 18:10
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    Zonguldak'ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

    Zonguldak'da Karadeniz Ereğli ilçesinin Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

    "104 HANEMİZE TEMİZLİK ADINA1.500 LARE HESAPLARINA YATIRILDI"

    Kaymakam Çorumluoğlu, sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktarerek "İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1.500 lira hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3’er 1.000 lirayı hesaplarına yatıracağız. Yine gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız.

    Zonguldak ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı #1

    DEVLET VATANDAŞININ YANINDA

    Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor."

    Zonguldak ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı #2

    Zonguldak ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı #3

    Zonguldak ta selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı #4

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