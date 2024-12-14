Zonguldak’ta halk pazarında fiyatlar aynı kaldı

İHA

Her hafta Zonguldak'ta çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı, bu hafta da yoğun bir alışveriş trafiğine sahne oldu.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelerek ihtiyaçlarını karşıladı.

Pazarda taze meyve ve sebzelerin yanı sıra, diğer temel gıda maddelerinin fiyatları da geçtiğimiz haftayla aynı düzeyde kalmıştı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların sabit kalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

BİBER 100 LİRA

Tezgahlarda, domates 80 lira, sarımsak 50 lira, soğan 12,5 lira, patates 12,5 lira, marul 40 lira, salatalık 40 lira, ıspanak 50 lira, limon 30 lira, pırasa 50 lira, biber 100 liradan alıcı buldu.