Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.408
-0.24%
BTXN Coin
6.15
2.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Zonguldak'ta hamsi bereketi yaşanıyor

    Bu balık sezonu bereketli geçiyor. Palamut'tan sonra hamsi de de bolluk devam ediyor.
    • 01.01.2023 - 17:20
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta hamsi bereketi yaşanıyor

    Zonguldak’ta tezgahlarda kilosu 35 liradan satılan hamsi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

    Hamsi fiyatıyla hem vatandaşı hem esnafı memnun ederken, mezgit 35 TL, istavrit 50 TL, zargan 50 TL ve çinekop ise 70 TL'ye satılıyor.

    "İnsanlar balığa ilgi gösteriyor"

    İHA'nın haberine göre, Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Bize balık her yıl var. Biz buradayız. Vatandaşa hizmet sunmak zorundayız. Balıklarımız güzel. Allah bize veriyor, biz de halka veriyoruz. Fiyatlar uygun. 35 TL hamsi, 35 TL mezgit, 50 TL istavrit, 50 TL zargan, 70 TL çinekop, öyle gidiyor.

    Palamut bolluğu yaşadık

    Bu sene palamut bolluğu yaşadık. Vatandaş palamuda yığıldı, şimdi de hamsiye yığılıyor. İnsanların ilgisi var balığa. Allah’a şükür 4 aydır işlerimiz güzel. Halkımıza balık yediriyoruz. İnşallah yeni yılda da balık devam edecek.” dedi.

    Zonguldak'ta hamsi bereketi yaşanıyor VİDEO

    Zonguldak ta hamsi bereketi yaşanıyor #1

    Zonguldak ta hamsi bereketi yaşanıyor #2


    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları
    Kralspor

    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
    Gündem

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir