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    Zonguldak'ta 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekiliyor

    TOKİ tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Zonguldak'ta inşa edilecek 1.650 sosyal konutun kura çekimi başladı.
    • 04.12.2022 - 15:17
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    Zonguldak'ta 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde kuralar çekiliyor

    Türkiye geneline yayılar sosyal konut projelerine başvuru süreçlerinin ardından il il şanslı kişilerin belirlenmesine de başlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi doğrultusunda, TOKİ tarafından Zonguldak'ta 1.650 sosyal konut inşa edilecek.

    "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Zonguldak'ta inşa edilecek 1.650 TOKİ konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine başlandı.

    Kura çekimi töreni

    Bu kapsamda hak sahiplerinin belirlenmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kura çekimi töreni düzenlendi.

    İsimler bir bir okunuyor

    Kurada, başvuru numaraları çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

    kura

    Kura yarın da sürecek

    AA'nın haberine göre, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşın katıldığı kura çekimine, yarın devam edilecek.

    kura


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