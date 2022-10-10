Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak’ta et ile aynı besin değerine sahip istiridye mantarı tezgahlarda yerini alınca ilgi de yoğun oldu.

Rutubetli ortamlarda ve ormanda doğal koşullarda yetişen istiridye mantarı sevenleri ile buluştu.

Besin değeri olarak etle eşleştirilen istiridye mantarı, Zonguldak’ta tezgahlarda yerini aldı.

Görüntüsü cezbediyor

Devasa boyuttaki istiridye mantarları görünüşüyle de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tezgahlarda kilosu 40-50 liradan satılan istiridye mantarına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

"Çok lezzetli bir mantar"

İHA'nın haberine göre mantarları vatandaşlara satan Hüseyin Akgöz, “İstiridye mantarı besin değeri olarak çok yüksek. Etle karşılaştırıldığında eş değerdir. Günümüz Türkiye’sinde çok yaygınlaştı. Az çıktığı için az geliyor tezgahlara. Çok lezzetli bir mantar.





Kilosu 45-50 lira

Şu anda kilosu 45-50 liraya satılıyor. Lezzet olarak diğer mantarlardan daha iyi. Tesis kurulan her yerde yetişiyor. Özellikle bu rutubetli ortamda yetişiyor.” dedi.