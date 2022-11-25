Zorunlu Deprem Sigortası tarifesi değişti

Zorunlu Deprem Sigortası, betonarme yapılar için 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye çıkartıldı.

Depremlerde konutun zarar görmesi durumunda, hasarın karşılanması için getirilen Zorunlu Deprem Sigortası için yapılacak yıllık ödemenin miktarı artırıldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) açıklama yaptı.



Teminat tutarları güncellendi



Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliğe göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellendi. Yeni uygulamada, poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Konutta 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye çıktı

AA'nın haberine göre, Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliklere bakıldığında, betonarme yapılar için 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde 20’ye yükseltildi.