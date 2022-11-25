Petrol
86.69
1.58%
Euro
19.3675
-0.24%
Dolar
18.6365
0.03%
Altın
1.049
-0.22%
Borsa
4883
0.52%
Bitcoin
314.472
0.01%
BTXN Coin
5.70
-4.68%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Zorunlu Deprem Sigortası tarifesi değişti

    Zorunlu Deprem Sigortası, betonarme yapılar için 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye çıkartıldı.
    • 25.11.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zorunlu Deprem Sigortası tarifesi değişti

    Depremlerde konutun zarar görmesi durumunda, hasarın karşılanması için getirilen Zorunlu Deprem Sigortası için yapılacak yıllık ödemenin miktarı artırıldı.

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) açıklama yaptı.

    Teminat tutarları güncellendi

    Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliğe göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellendi. Yeni uygulamada, poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    konut

    Konutta 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye çıktı

    AA'nın haberine göre, Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliklere bakıldığında, betonarme yapılar için 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde 20’ye yükseltildi.


    Mide gribi nedir
    Sağlık

    Mide gribi nedir

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da çanta hırsızı polisi peşine taktı

    Görüş Bildir