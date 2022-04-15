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    Zorunlu trafik sigortasında aylık pirim artışı yüzde 2.25’e çıktı

    Zorunlu trafik sigortasında aylık prim oranı yeni düzenleme ile yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 10:07
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    Zorunlu trafik sigortasında aylık pirim artışı yüzde 2.25’e çıktı

    Son dönemde gelen zamlardan sigorta primleri de nasibini aldı.

    Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına yeni düzenlemeye gidildi.

    Konuya ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), bir genelge yayınladı.

    Yeni prim oranı yüzde 2,25 oldu

    Kurum genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

    Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1.50 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

    SEDDK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

    Yüzde 1.50 oranı şubatta uygulanmaya başlanmıştı

    Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı.

    1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Son düzenlemeyle aylık artış yüzde 2.25 oldu.

    Zorunlu trafik sigortasında aylık pirim artışı yüzde 2.25’e çıktı #1


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