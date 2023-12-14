Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı yükseldi Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artış oranı yeni düzenleme ile 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023'ün mayın itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

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Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına yeni düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), bir yönetmelik yayınladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Hasar maliyet endeksine göre belirlenecek

Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise hasar maliyet endeksine göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.