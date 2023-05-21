Züccaciye ihracatta hedefi artırdı: 7 milyar dolar 2022'de ev ve mutfak eşyalarında 6,1 milyar dolarlık yurt dışı satışına imza atan züccaciye sektörü, 2023'te ise 7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor.

AA

Çeşitli sektörler, Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu destekler sayesinde tüm organizasyonlarda yer alabiliyor.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi'ne katılan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlarla yerli üreticilerle yabancı alıcıları buluşturduklarını söyledi.

Öksüz, yıl içinde İngiltere, Kanada, Vietnam ve Avustralya'ya gideceklerini anlattı.Sektör olarak bugün 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

Dünyanın neresine gidersek gidelim, bir porseleni, bir kaşığa, çatala baktığımız çoğunda Türk ürünlerini, Türk markalarını görüyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Züccaciyede en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 8'inciyiz. İnşallah 5 yıl içinde hedefimiz önümüzdeki Polonya ve Hollanda'yı geçerek ilk 5 arasında yer almak. Bu tür organizasyonlarla, üyelerimizin yatırımlarıyla hedefimize ulaşmaya gayret ediyoruz.

"Suudi Arabistan ve Kuveyt'e ihracat artıyor"

Hem pazar sayısını hem de pazarlardaki payı artırmak istediklerini anlatan Öksüz, özellikle ABD ve Afrika ülkelerini önemsediklerini bildirdi. Dış politikadaki gelişmelerin de ihracata pozitif yansıdığına işaret eden Öksüz, şöyle konuştu: