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Ekonomik güven endeksi yüzde %7.6 arttı

Ekonomik güven endeksi mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4’e yükseldi.

DHA | 27.06.2019 - 10:08..
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi yüzde %7.6 arttı

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