Ekrem İmamoğlu 23 Haziran gecesinden video paylaştı

23 Haziran gecesi sadece İstanbul değil bütün Türkiye sandıktan çıkacak sonucu merakla bekledi.
Gecenin en heyecanlı ismi kuşkusuz Ekrem İmamoğlu'ydu.
İmamoğlu, o gece yaşadığı anların yer aldığı 1 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
YILDIRIM'IN TEBRİK ETTİĞİ AN
Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun son derece heyecanı gözlediyor. Binali Yıldırım'ın açıklamalarını izleyen CHP'liler, tebrik konuşmasını alkışlıyor.
Ardından eşine sarılan İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen kalabalığa sarılıyor.