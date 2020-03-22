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Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat kartlarını iptal etmeyi düşünmediklerini belirtti.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 00:03..
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Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) olarak güncellediği koronavirüse karşı Türkiye'deki önlemler, hem devlet düzeyinde hem de belediyelerde çeşitli şekillerde artırılıyor.

Özellikle 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlarda ölümcül olabilen koronavirüs nedeniyle bazı belediyeler, 65 yaşa özel ücretsiz seyahat kartlarını iptal etmişti.

"SEYAHAT KISITLAMALARINI ZATEN UYGULADIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, böyle bir kısıtlamayı haksızlık olarak gördüğünü, zaten koronavirüsle mücadelede seyahatle ilgili bazı kısıtlamalara gidildiğini, 24 saat metro uygulamasının kalktığını ve hafta için ulaşım seferlerini seyrekleştirdiklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek

"65 YAŞ KARTINI İPTALİ GEREK GÖRMÜYORUM"

Candaş Tolga Işık’ın Kafa Radyo’nun Instagram hesabından yaptığı canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bizim yapacağımız şey, insanları sıkışık hale getirmeden, insanların ulaşımını sağlamaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın kararını saygıyla karşılıyorum. Ama bunu tek taraflı cezalandırmak gibi görüyorum. Zaten buna gerek yok gibi. 65 yaş üstü seyahat oranlarında büyük düşüş var."

Gençlere de görev düşüyor. Anne ve babalarını uyaracaklar. "

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