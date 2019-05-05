taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin itirazlarını değerlendirdi

İstanbul'un 39 ilçesinden 25'inde AK Parti'nin kazandığını hatırlatan İmamoğlu, yaşanan süreci komedi olarak nitelendirdi.

AA | 05.05.2019 - 16:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin itirazlarını değerlendirdi

İstanbul seçimlerinin yenilenip yenillenmeyeceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusu YSK tarafından değerlendirmeye alındı.

YSK'nın kararı açıklaması için herkes beklemede.

Mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin itirazlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYA TARİHİNDE YOK"

Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Her gün başka bahane buldular, akıllara zarar. 'Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.' Bak şimdi. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.

Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin itirazlarını değerlendirdi ViDEO

"39 İLÇEDEN 25 TANESİNİ AK PARTİ KAZANDI, TEMİZ"

Örnekle konuyu anlatacağım. Şu bir zarf. Biz ne yaptık? İstanbul'da 4 çeşit oy kullanıldı. Bu 4 çeşit oyun hepsi tek zarfa atıldı. Bu zarftan muhtar çıktı, temiz. İlçe belediye meclisi, temiz. İlçe belediye başkanı, 39 ilçeden 25 tanesinde onların adayı seçilmiş, o da temiz.

İBB'Yİ BİZ KAZANDIK, ŞAİBELİYMİŞ...

Ancak, İBB Başkanı. ''Niye bu seçimde Ekrem İmamoğlu seçildi?'' İBB Başkanı kendi istedikleri aday seçilmedi diye, şaibeliymiş. İstanbul adına doğru bir karar olmamış.

Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin itirazlarını değerlendirdi

16 MİLYON İNSAN BENİ SEVDİ

Yahu arkadaş, güzel insanlar, etmeyin. Sizin adayınız seçilmedi diye bir seçime şaibeli diyerek komik duruma düşmeyin. Bu 16 milyon insan, Ekrem İmamoğlu'nu sevdi be kardeşim, bu kadar basit."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

450
Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

496
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

196
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

105
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

201
Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

482
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir