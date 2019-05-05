İstanbul seçimlerinin yenilenip yenillenmeyeceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusu YSK tarafından değerlendirmeye alındı.

YSK'nın kararı açıklaması için herkes beklemede.

Mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin itirazlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYA TARİHİNDE YOK"

Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Her gün başka bahane buldular, akıllara zarar. 'Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.' Bak şimdi. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.

Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin itirazlarını değerlendirdi ViDEO



"39 İLÇEDEN 25 TANESİNİ AK PARTİ KAZANDI, TEMİZ"

Örnekle konuyu anlatacağım. Şu bir zarf. Biz ne yaptık? İstanbul'da 4 çeşit oy kullanıldı. Bu 4 çeşit oyun hepsi tek zarfa atıldı. Bu zarftan muhtar çıktı, temiz. İlçe belediye meclisi, temiz. İlçe belediye başkanı, 39 ilçeden 25 tanesinde onların adayı seçilmiş, o da temiz.

İBB'Yİ BİZ KAZANDIK, ŞAİBELİYMİŞ...

Ancak, İBB Başkanı. ''Niye bu seçimde Ekrem İmamoğlu seçildi?'' İBB Başkanı kendi istedikleri aday seçilmedi diye, şaibeliymiş. İstanbul adına doğru bir karar olmamış.





16 MİLYON İNSAN BENİ SEVDİ

Yahu arkadaş, güzel insanlar, etmeyin. Sizin adayınız seçilmedi diye bir seçime şaibeli diyerek komik duruma düşmeyin. Bu 16 milyon insan, Ekrem İmamoğlu'nu sevdi be kardeşim, bu kadar basit."