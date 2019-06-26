İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'dan dünyaca ünlü gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

Christiane Amanpour, dünya liderlerinin yanı sıra birçok konuda gerçekleştirdiği nitelikli söyleşilerle tanınıyor.

YOLSUZLUĞA KARŞI KOYACAĞIM

İmamoğlu röportajında, ilk işinin yolsuzluğa karşı koymak olacağı mesajını verdi.

"HİÇBİR GÜÇ MİLLET İRADESİNE KARŞI KOYAMAZ"

İmamoğlu, "23 Haziran gösterdi ki, hiçbir güç milletin iradesine karşı koyamaz. Ben bir tehdit falan değilim. Sadece her şey olması gerektiği gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Amanpour'a konuştu ViDEO