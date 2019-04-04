Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretini savundu

31 Mart sonrası neredeyse hergün 2-3 defa kamera karşısına geçen CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir kez daha konuştu. İmamoğlu, bu defa Anıtkabir'e gidip Şeref Defteri'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atmasını konusunda yapılan eleştirilere tepki cevap verdi.,

"O YAZIYI BENİ ELEŞTİRENLER OKUSUN"

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Benim Anıtkabir ziyaretimi sıklıkla haber yapılarak yanlış bir şey yapmışım gibi tartışmaya çalışıyorlar. Fırsatım olsa 365 gün Anıtkabir'e giderim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm, onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Sağa sola gidiyor, imza atıyor diyenler, Anıtkabir'e gidenler sağa sola gitmek değildir. İlk yapmam gereken şeyi yaptım. Anıtkabir'de ziyaret sonrası yazdığım metin beni eleştirenler tarafından okunması gerekir. O yazıları yazmamda da öğretmenlerimin katkısı var. Benim imzamı eleştiriyorlar, daha kolay bir şey diyeyim, şuradan çıkışta bile rakibimin afişleri var. "