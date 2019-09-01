Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

İstanbul’da ikamet eden Batmanlı Cihan Yaşar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin iptal edilmesiyle İmamoğlu’na destek için düğününü erteleyerek 21 Haziran’dan sonraya bıraktı.

Bunun üzerine İmamoğlu, Cihan Yaşar’ın düğün törenine katılma sözü vermişti. Diyarbakır programının ardından Batman’a gelerek Cihan Yaşar ve Ceylan Yaşar’ın düğün törenine katılan İmamoğu horon çekti ve HDP’li Belediye Başkanı ile birlikte halaya girdi.

"ÜLKEYE VE MİLLETE FAYDALI EVLATLARINIZ OLSUN"

Çiftin şahitliğini yapan İmamoğlu, “Genç çiftimizi tebrik ediyorum ömür boyu mutluluklar diliyorum. Aile mutluluğunuz bugün ki gibi heyecan ile mutluluk içerisinde olsun. İyi evlatlarınızın olmasını diliyorum. Evlatlarınız bu ülkeye ve bu millete faydalı bireyler olsunlar. Her zaman söylüyorum dünya insanı olsunlar, maneviyatı güçlü, geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. İyi eğitim alsınlar hiç kimse onları aldatmasın, iyi eğitimden bilimden yana olursa onlar gerçekten sağlam karakterli olacaklardır” dedi.