taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da bir düğün törenine katıldı.

İHA | 01.09.2019 - 04:48..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

İstanbul’da ikamet eden Batmanlı Cihan Yaşar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin iptal edilmesiyle İmamoğlu’na destek için düğününü erteleyerek 21 Haziran’dan sonraya bıraktı.

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Bunun üzerine İmamoğlu, Cihan Yaşar’ın düğün törenine katılma sözü vermişti. Diyarbakır programının ardından Batman’a gelerek Cihan Yaşar ve Ceylan Yaşar’ın düğün törenine katılan İmamoğu horon çekti ve HDP’li Belediye Başkanı ile birlikte halaya girdi.

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

"ÜLKEYE VE MİLLETE FAYDALI EVLATLARINIZ OLSUN"

Çiftin şahitliğini yapan İmamoğlu, “Genç çiftimizi tebrik ediyorum ömür boyu mutluluklar diliyorum. Aile mutluluğunuz bugün ki gibi heyecan ile mutluluk içerisinde olsun. İyi evlatlarınızın olmasını diliyorum. Evlatlarınız bu ülkeye ve bu millete faydalı bireyler olsunlar. Her zaman söylüyorum dünya insanı olsunlar, maneviyatı güçlü, geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. İyi eğitim alsınlar hiç kimse onları aldatmasın, iyi eğitimden bilimden yana olursa onlar gerçekten sağlam karakterli olacaklardır” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Ekrem İmamoğlu, Batman’da nikah şahidi oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

114
Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

21
Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

12
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

19
İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

7
15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

2
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir