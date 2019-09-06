CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın, 3. duruşması görülüyor.

İMAMOĞLU DA ORADA

Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

İmamoğlu, duruşma için alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle duruşmanın görüleceği salona zorlukla ulaşabildi. İmamoğlu, 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu önünde üçüncü celsenin açılmasını bekleyen Kaftancıoğlu’na sarılarak, desteklerini iletti. Kaftancıoğlu da İmamoğlu’na desteği için teşekkür ederken, ikili, kalabalık arasında zorlukla da olsa kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"ÜLKENİN NORMALLEŞMESİNİ DİLİYORUZ"

Ekrem İmamoğlu, adliyeden ayrılırken yaptığı kısa açıklamada, “Bugün Sayın Kaftancıoğlu’nun, İl Başkanımızın, yol arkadaşımın duruşması var. Elbette hukuka uygun olmayan bir seçim sonrası oluşan atmosfer nedeniyle ortaya koyulmuş bir soruşturmanın karşılığını yaşıyoruz. Ülkeyi bu tür ortamlarla germenin ya da insanlar arası kutuplaşmayı bir vesile ile hele hele hukuk yoluyla büyütmenin sıkıntısını yaşıyoruz. Umuyorum yargı mercileri, yargıçlar, hakimler ülkeme bu sıkıntıyı yaşatmaya bir son verir. Çünkü ülkenin normalleşmesini diliyoruz. Ülkenin gerçek sorunlarıyla uğraşılmasını diliyoruz. Canan Kaftancıoğlu’nun, İl Başkanımızın, yol arkadaşımızın her zaman yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti VİDEO