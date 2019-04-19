taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7977
Euro
6.5273
Altın
1275.805
Borsa
96960.78
Gram Altın
237.648

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

Görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, yeni bir yol haritası çizmek için CHP'li belediye başkanları ve İBB meclis üyeleriyle toplantı yaptı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 12:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

Yeni dönemde yapacakları için yol haritasını çizen İmamoğlu, bunu CHP'li başkan ve meclis üyeleriyle de paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, belediye başkanları ve İBB meclis üyelerini kabul etti.

"HİZMET İÇİN HAZIRIZ"

Toplantıda çekilen fotoğrafları Twitter hesabınan paylaşan İmamoğlu, "İstanbul’daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile bir araya geldik. Hepimiz, tüm bilgi, birikim ve samimiyetimizle 16 Milyon İstanbulluya canla başla hizmet etmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

AYRINTILAR GELECEK...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

825
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

166
2 bakanlığa atama yapıldı

2 bakanlığa atama yapıldı

330
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

49
Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

147
HDP, İdil Belediyesi'ndeki mevzileri yıktı

HDP, İdil Belediyesi'ndeki mevzileri yıktı

125
Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir