Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ilk toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

Yeni dönemde yapacakları için yol haritasını çizen İmamoğlu, bunu CHP'li başkan ve meclis üyeleriyle de paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, belediye başkanları ve İBB meclis üyelerini kabul etti.

"HİZMET İÇİN HAZIRIZ"

Toplantıda çekilen fotoğrafları Twitter hesabınan paylaşan İmamoğlu, "İstanbul’daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile bir araya geldik. Hepimiz, tüm bilgi, birikim ve samimiyetimizle 16 Milyon İstanbulluya canla başla hizmet etmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

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