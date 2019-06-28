Ekrem İmamoğlu cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı

23 Haziran İstanbul seçiminin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığa koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, ikinci kez mazbatasının aldıktan sonraki ilk cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bir anda karşılarına çıkan İmamoğlu'nu gören İstanbullular, yoğun ilgi gösterdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLMEK İÇİN YARIŞA GİRDİLER

Yerli ve yabancı turistler de İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

İmamoğlu, kendisini tebrik eden vatandaşlara teşekkür ederken, mutluluk fotoğraf karelerine de yansıdı.