Ekrem İmamoğlu da Muharrem İnce'nin söylemlerinde

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

Aday belirleme sürecinde Muharrem İnce'nin adı sık sık geçse de Kemal Kılıçdaroğlu, partideki en büyük rakibini pasifize etmek adına aday göstermemişti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 'DİP DALGA' SÖYLEMİ

İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında anketlerin sorulması üzerine; "Benim hiçbir zaman anketlere bu kadar inanasım gelmemişti. Sokakta nasıl bir diyaloğum varsa bugün anket sayfalarından da önüme onlar dökülüyor. Arayış içinde bir toplum var. Bu dediğiniz dip dalga olabilir ama ben onu hissediyorum. Bir değişim, yeni bir başlangıç arzusu çok üst seviyede var." ifadelerine yer verdi.





MUHARREM İNCE'Yİ HATIRLATTI

Ekrem İmamoğlu'nun bu söylemleri, 24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin seçim dönemindeki sözlerini akıllara getirdi. İnce de değişim arzusunu belirtmek için; "Dip dalgası diyorlar ya öyle değil. Bu Tsunami. Bu benim uykularımı kaçırıyor. Sorumluluk duygusu. Eyvah diyorum, ekonomik kriz kapıda. Bunu yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın." demişti.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok VİDEO



SONLARI AYNI OLUR MU BİLİNMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu, 'dip dalga' diyen, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden, İstanbul için aday göstermediği Muharrem İnce için önceki gün; "Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak.' diye bir cümle kurmuştum. Anakent belediye başkanlarını, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçmeye başladık. Bu kriteri başlatıyoruz. Belediyeciliği yaşayacak, görecek, başarısını kanıtlayacak, yüzde 100 kazanacağı yerden fedakarlık yapıp, bir üste talip olacak." demişti.

Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'da kaybeden İnce gibi, Genel Başkan'ının hakaratine uğrar mı, seçimlerden ne sonuç alır bilinmez ama İnce ile benzer söylemleri kullandığı bir gerçek.