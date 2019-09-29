İstanbul'da meydana gelen depremin ardından insanlar büyük bir endişeye kapıldı.

İstanbullular, yetkililerin çözüm önerilerini beklerken siyasetin iki farklı kanadı ortak noktada buluşamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığı gündeme geldi. Bu iddia, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı.

Yaşanan tartışmaların devam etmesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu kameralar karşısına geçerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

İkinci toplantıya çağrılmadığını dile getiren İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı cep telefonundan arayarak tepkisini dile getirdiğini açıkladı.

İKİNCİ GÜN TOPLANTIYA ÇAĞRILMADIM

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Deprem olduğu andan 4 dakika sonra Vali Bey'i arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve 18.30'a kadar orada çalıştım.

İkinci gün yapılan toplantıya çağrılmadım.

Ekrem İmamoğlu davet tartışmasına netlik kazandırdı ViDEO







VALİ BEYİ ARADIM TEPKİMİ DİLE GETİRDİM

Vali Beyi, valilik açıklamasından sonra aradım ve tepkimi dile getirdim.

Valilik açıklamasından sonra arayıp bunun doğru olmadığını söyledim.

Buradan devlet yetkilerine de seslemek istiyorum.

Seçim bitti, geride kaldı. Onları artık bir tarafa bırakalım.

Benim için deprem bu şehrin en önemlisi meselesidir.

Benim için öncelikli mesele depremdir. Gelin enerjimizi buna yöneltelim. Birlikte çözüm üretelim."

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti.