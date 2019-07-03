Ekrem İmamoğlu: Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partileri ziyaret etti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı ile İyi Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İmamoğlu'nun son durağı, HDP İstanbul İl Başkanlığı oldu. Burada eş başkanlar ile görüşen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İMKAN OLSA ZİYARET ETMEK İSTERİM"

"Seçim sürecinde hapishaneden size destek çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eder misiniz?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, şu şekilde konuştu:

“Elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Sayın Demirtaş’a, ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Yani tutuklu ama niçin tutuklu? Herkes gibi ben de bunu anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. İnsanların suçu belli değilken, oluşturulan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz.





"EREN ERDEM'İN SUÇU NE?"

Daha dün değil, önceki gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve o süreçte intihar edenleri biliyoruz. O süreçte, hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamlarının, ailelerinin hayatlarının değiştiğini biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir?. Hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bu işler. Bu bakımdan elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili, biliyorsunuz kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste, Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse, eğer bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılayın. Bu kadar net ve basit bir talep yani. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin, özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.”