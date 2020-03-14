İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, radyocu Gezegen Mehmet'in modaretörlüğünde Zor Sor programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalar yapan İmamoğlu'nun gündeminde ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunması vardı.

HDP İLE TUTUMUNUZ ÇELİŞKİLİ DEĞİL Mİ

Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki söylemlerinde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmasına karşı çıktığını hatırlatan ve çelişkili konuştuğunu belirten Mehmet Akbay, Demirtaş'ın PKK ile iş birliği içinde olduğunu söyleyerek, İmamoğlu'na neden Demirtaş'ı desteklediğini sordu.





BÖYLE TUTUKLAMA OLMAZ

İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz.

Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi.



Ekrem İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklanmasını değerlendirdi İZLE



