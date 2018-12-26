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Ekrem İmamoğlu Erdoğan'dan randevu isteyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret gerçekleştirmek isteyen CHP'nin İBB adayı Muharrem İnce gibi iddialı.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 07:44..
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Ekrem İmamoğlu Erdoğan'dan randevu isteyecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına başladı.

Centilmence bir yarış istediğini belirten Ekrem İmamoğlu, iddialı çıkışlar yapıyor.

"ERDOĞAN DA BANA OY VERİR"

İmamoğlu, belediye başkanı olması halinde, 5 yıl sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine oy vereceğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyerek bir ziyaret gerçekleştireceği belirtiliyor.

MUHARREM DE ZİYARET ETMİŞTİ

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oaln Muharrem İnce de, adaylığının açıklanmasının ardından Erdoğan'dan görüşme talep ederek ziyaret gerçekleştirmişti.

ERDOĞAN'IN DEDİĞİ OLDU

O görüşmede Muharrem İnce'nin aday olmasına çok şaşırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal seni harcadı" demişti.

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın dediği gibi oldu ve Muharrem İnce, siyaset sahnesinden neredeyse silindi.

Ekrem İmamoğlu Erdoğan'dan randevu isteyecek

Ekrem İmamoğlu Erdoğan'dan randevu isteyecek

Ekrem İmamoğlu Erdoğan'dan randevu isteyecek

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