Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde

Dün oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemeye giden Ekrem İmamoğlu, bugünse eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte tüm Türkiye'nin kilitlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitti.

Tribündeki yerini alan İmamoğlu, taraftarlar tarafından büyük bir çoşkuyla karşılandı.

TARAFTAR TEZAHÜRATLARLA KARŞILADI

İmamoğlu'nu tribünde gören taraftarlar 'Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver' tezahüratı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ekrem İmamoğlu bu derbiye asla gitmemeli" başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Alçı, yazısında İmamoğlu'nun neden maça gitmemesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"GİDECEĞİM KARDEŞİM"

Bu yazıya İmamoğlu, “Neymiş, “İmamoğlu neden maça gitmiş?… Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehirin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net” şeklinde yanıt vermişti.