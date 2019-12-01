Her geçen gün etkisini artıran küresel ısınmayla birlikte mevsimlerde değişiyor. Normalde yağışlı geçmesi beklenen sonbaharın son ayları bu sene İstanbul'da oldukça kurak geçti.

Hal böyle olunca megakentin barajlarındaki su oranı İSKİ verilerine göre 29 Kasım 2019 10.10 itibarıyla yüzde 35,73.

Son seçimde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da daha önce "İstanbul'un su sorunu kalmadı" diyen AK Parti'yi eleştirdi.

"ORTADA BARAJ YOK"

İmamoğlu geçtiğimiz gün şu açıklamayı yaptı; "Evet, İstanbul biraz kuraklık yaşayınca su sorunu yaşayacak tereddütünü ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanı. Haklılar, çünkü biz öyle bir İstanbul devraldık. Haklılar, daha önce seçimde söyledikleri gibi 2040'a kadar 2071'er kadar nüfusu 30-35 milyon da olsa su sorunu yaşayamayacak bir İstanbul devralmadık. Önce bununla bir yüzleşsinler. 7 gün sonra 3 yıl geçmiş olacak. Sayın Veysel Eroğlu'nun geçmişteki DSİ'nin bağlı olduğu bakanlığı yöneten Sayın Bakan'ın kendi ifadesi var: '2016, 7 Aralık şu saatte Melen Barajı hizmete girecek.' Yani biz göreve geldiğimizde Melen Barajı yaklaşık 9 milyon metrekare su toplama alanı olan Melen Barajı suyla dolu olmalıydı, İstanbul'a su basıyor olmalıydı. Bakın orada su basmayla ilgili süreç bitmiş, isale hatları tamamlanmış, enerjiyle ilgili yatırımlar hazır ama ortada baraj yok. Niye yok? Hangi sıkıntı yaşanıyor. Niçin yapılamadı? Bunları niye sormuyorsunuz?"

Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu VİDEO