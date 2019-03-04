Ekrem İmamoğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olan Ekrem İmamoğlu, bir yandan seçim çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ziyaretler yapıyor.

HÜSAMETTİN CİNDORUK'A GİTTİ

İmamoğlu, bugün de 86 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, Twitter sayfasından ziyaretle ilgili; "Türk siyasi hayatının duayen ismi Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile bugün güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 1984 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını hatırlatıp, centilmence geçen kampanya dönemlerini anlattı. Anlamlı hatıralara ve desteğine teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.