Ekrem İmamoğlu Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği türbe ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşın geleceği için dua ettiğini belirtti.

"MUTLU BİR GELECEK İÇİN DUA ETTİM"

CHP adayı paylaşımında, "Beykoz'da Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret ederek 16 milyon İstanbulluya mutlu bir gelecek için dua ettim. Hz. Mevlana'nın da güzel bir sözü var; 'Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var' diye. Bahar, umuttur. Tam da baharın o güzel günlerindeyiz." ifadelerini kullandı.