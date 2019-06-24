Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı için saatleri sayıyor

Dün yapılan seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

İMAMOĞLU YÜZDE 54.21 İLE SEÇİLDİ

YSK Başkanı Sadi Güven de bu sabah adayların aldığı oylarla ilgili; "Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99; Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55; Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.

Ancak İstanbullu seçmenin aklında bir önceki seçim olduğu için sürecin nasıl işleyeceğini ve İmamoğlu'nun ne zaman göreve başlayacağını merak ediyor.

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İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Güven itiraz süreciyle ilgili de şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı: "İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim kurulunun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün. Onun kararından sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na üç gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek, itiraz olursa."

SONUCU DEĞİŞTİRECEK BİR İTİRAZ OLMALI

İtiraz sürecinde seçim kurulları yapılan itirazın sonucu değiştirme ihtimaline bakıyor. 31 Mart sonrası ilk sonuçlara göre iki aday arasındaki fark 27 bindi. İtirazlarla bu farkın giderilebilme ihtimali olduğu için süreç uzamıştı.

Şimdi ise 800 bin oy farkından dolayı AK Parti'nin itiraz yapması beklenmiyor.

15'TEN SONRA MAZBATASINI ALABİLİR

İtirazlar olmazsa bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yarın 15.00'ten sonra İstanbul İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alabilir ve resmen göreve başlayabilir.



