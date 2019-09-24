Ekrem İmamoğlu, dün akşam Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz, Deniz Zayrek, Veyis Ateş ve Nevzat Çiçek'in konuğu oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan ve 6 Mayıs'ta YSK'nın tekrarlanması kararı verdiği İBB Başkanlığı seçimleri hakkında yürütülen soruşturmanın ne aşamada olduğu hakkında sorular yöneltti.

"FETÖ'CÜ DENİLEN SANDIK BAŞKANLARI NE OLDU"

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi; "Biz 23 Haziran'da normal bir şey yaşamadık. 6 Mayıs'ta seçim iptal oldu. 5 Mayıs tatrihli Anadolu Ajansı haberini okuyorum: Sandık kurulu başkanlarına yönelik operasyonda 43 sandık kurulu başkanı ve üyesinin FETÖ'yle irtibatı tespit edildi. "Bank Asya'ya şu kadar para yatırdı, şu kadar ByLock'şu çıktı." yazdı haberlerde. Bunun üzerinden bu ülkede başbakanlık yapmış insanlar konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu "çaldılar" dendi. Nerede bu soruşturma? Ne kadar kolay unutmak. Soruşturma yapılan insanlar nerede? 50 milyon liraya yakın masraf yapıldı. Biz kolay unutuyoruz. Nerede bu suçlular, nerede bu çalanlar?"

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu ViDEO

