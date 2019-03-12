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Ekrem İmamoğlu ile tanışan Filistinli'nin Erdoğan sevgisi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları sırasında Filistinli bir turistle sohbet etti. Filistinli ile konuşan İmamoğlu, Erdoğan sevgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 17:06..
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Adaylar son hazırlıklarını yaparken CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fatih'te beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Filistinli bir turist ile sohbet eden İmamoğluna "Erdoğan iyi" deyince CHP'li aday neye uğradığını şaşırdı.

Ekrem İmamoğlu ile tanışan Filistinli'nin Erdoğan sevgisi

"ERDOĞAN İYİ"

Filistinli turist ile sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilen İmamoğlu, turistten beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Filistinli, CHP'li başkan adayına fotoğraf çekimi sırasında "Erdoğan iyi" derken, Ekrem İmamoğlu şaşkına döndü.

Gülerek adamın yanından uzaklaşan İmamoğlu'nun, yüzüne şaşkınlığı yansıdı.

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