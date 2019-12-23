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Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

DHA | 23.12.2019 - 12:20..
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Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçildiği dönemden bu yana yaptıklarını ve ileriki dönemde yapacaklarını bir basın toplantısıyla duyurdu.

İmamoğlu, bu toplantıda cemevleri hakkında da konuştu.

İmamoğlu: İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak VİDEO

"HER İNANCA ADİL..."

İBB Başkanı, şunları söyledi: "Her inanca adil davranan bir mekanizma kuramamışsanız, adil bir kentten asla ama asla bahsedemezsiniz. Bu nedenle önemli bir adım daha atıyoruz. Cemevlerinin satatüsünü ocak ayında İBB Meclisi'ne getiriyoruz. İstanbul'un tamamında cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz. Benim hayalimdeki İstanbul; hoşgörü ve barışa kenetlenmiş bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş İstanbul."

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak

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