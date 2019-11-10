Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın kaleme aldığı ve 6 ayda yapılan iki İstanbul seçimi ve Ekrem İmamoğlu'nun bu dönemde yaşadıklarını anlatan "Kahramanın Yolculuğu" adlı kitap CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

İstanbul ile Berlin'in kardeş şehirler olması nedeniyle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü etkinliklerine davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin ziyareti kapsamında bazı siyasi temaslarda da bulundu.

DW Türkçe'den Jülide Danışman'a konuşan İmamoğlu, "Seçim kampanyasında danışmanlığınızı yapan Necati Özkan'ın yazdığı ve süreci ele alan 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?" sorusuna şu ifadelerle karşılık verdi:

"ELEŞTİRİLERE KATILMIYORUM"

"Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İyi Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel."





"Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım."