Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul karşıtlığını yineledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

FATİH SULTAN MEHMET DİRİLSE...

Projenin durdurulması için tüm hukuki haklarını kullanacağını dile getiren İmamoğlu, "Bakın İstanbul, sağından solundan çekiştirilecek bir coğrafya değil. Bu coğrafya binlerce yılın bize emaneti. Bugün, şu güzel şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet bugün ayağa kalksa, dirilse sen ne yapıyorsun der. Bize, hepimize hesap sorar Fatih Sultan Mehmet. Neyin çevresi? Çevre dediğiniz korunursa güzel olur. Hala kararlılıkla yapacağız diyor. Konuşalım diyen yok, tartışalım yok. Bu çok yanlış bir politika." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: İstanbul satılacak ya da pazarlanacak bir ürün değil VİDEO

"BEN MÜTEAHHİTLİK YAPARKEN..."

İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben müeatthitlik yaparken, bir daireyi satacaksam, onun yaşanılır haline göstererek insanlara proje başlamadan servis eder, müşterileri ikna etmeye çalışırdım. Burada hangi müşteri ikna ediliyor, bilemiyorum. Ben şöyle bakıyorum; İstanbul satılacak bir yer değil. İstanbul geleceğe taşınacak bir miras." diyerek sözlerini noktaladı.

ERDOĞAN: ÇEVRECİ BİR KANAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı son açıklamada projenin 7 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Boğaz bizim için hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hattır. Boğazda her an bir sıkıntı yaşayabilir miyiz? Zaman zaman yalılarımıza çarpan büyük tankerler, gemiler oluyor. Bizim Boğazı bundan kurtarmamız lazım. Öyle bir kanal yapalım ki bu kanal bizi birçok sıkıntılardan kurtardığı gibi, İstanbul'umuza yeni bir güzellik katsın. Çevreci bir kanal olsun. Çevreci bir kanal olmanın ötesinde burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Bunun için bizi bağlayıcı herhangi bir şey söz konusu olmasın. İşte bu güzellik İstanbul'umuza ayrı bir zenginlik katacaktır. Bunun için bu adımı attık, şu anda birilerini ciddi mana da rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağaçları bile yok. Böyle güzellikler olunca da dayanamıyorlar.

MİLLİ BÜTÇEDEN YAPILABİLİR

Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı milli bütçemiz ile yapacağız. Şu an da hazırlıklar son safhada, ihaleyi yapıp adımı atacağız. Görüşmeler var farklı ülkelerle ona göre adım atacağız.

EN AZ 7 YILI BULUR

En az 6-7 yılı bulur ama her şeyiyle çok müstesna güzelliğe sahip, adından söz ettirecek olan bir proje. 22 kilometre Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak. Kısaltıyor tabii birçok şeyi o güzelliği de var." ifadelerini kullanmıştı.