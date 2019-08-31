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Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu, burada kayyum atanan HDP'nin Diyarbakır, Mardin, Van belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 31.08.2019 - 13:15..
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Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Diyarbakır'da.

İmamoğlu, sabah saatlerinde CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra PKK tarafından öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti.

HDP'Lİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞME

Ekrem İmamoğlu ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü VİDEO

"ADALETSİZLİĞE HEP BİRLİKTE HAYIR DEMELİYİZ"

İBB Başkanı; "İstanbul yahut Diyarbakır, Türkiye'nin neresinde olursa olsun o parti ya da bu parti bu ülkenin hangi yasal partisi olursa olsun, o kişi ya da bu kişi bu milletin görev verdiği hangi kişi olursa olsun tavrımızı ve duruşumuzu hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı açıkça ve hep birlikte hayır demek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde adil bir toplum oluşturamayız. Çünkü bu bir adalet mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir, millet iradesini koruma mücadelesidir. Milletin iradesi ortadan kalktığında toplumdaki umutsuzluğun, kaygının nasıl büyüdüğünü ve buna nasıl tepki gösterdiğini çok yakın bir zaman diliminde hep birlikte yaşadık ve gördük." diye konuştu.

İmamoğlu, görüşmede sözlerini "Size yapılan haksızlık, Türk demokrasisine yapılmıştır. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler." diyerek tamamladı.

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖREVLERİNDEN ALINDILAR

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları haklarındaki soruşturmalar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

İmamoğlu, HDP'li belediyeye Atatürk tablosu hediye etti VİDEO

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

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