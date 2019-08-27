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Ekrem İmamoğlu: Minibüs ve taksilere zam yapılacak

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki dönemlerde İBB bütçesinden vakıflara ayrılan 357 milyon liranın kesildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 11:55..
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İBB bütçesinden vakıflara ayrılan bütçe hakkında da açıklamalar yaptı.

"VAKIFLARA AKTARILAN 357 MİLYON LİRAYA NOKTA KOYDUK"

İmamoğlu şunları söyledi: "Geçmişler ilgili çok acı tablolar var vakıflara aktarılmış 357 milyon liralık bir sürece nokta koyduk. Bir vakfa 56 milyon liralık yemek desteği var. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz. Bir vakıf bina yapıyorsunuz 165 milyon lira. Artık bu bina milletin."

"CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU TALEP ETTİM"

Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik tatil eleştirileri hakkında İBB Başkanı; "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan 3,5 ay önce randevu talep ettim. İstanbul'un sorunlarını konuşacağımıza bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok". dedi.

Ekrem İmamoğlu: Minibüs ve taksilere zam yapılacak

"ARAÇLARI SERGİLEYECEĞİZ"

31 Mart'tan sonra seçildiğinde İBB'deki araçları sergileyeceğiz vaadiyle ilgili Ekrem İmamoğlu; "Araçlar konusunu her gün arkadaşlarıma soruyorum. Keşke bütün bilgilere pat diye ulaşabilsek. Araçlarla ilgili ciddi yol aldık. Orada muazzam bir israf var. Çok yakın bir vakitte sizleri de(gazetecileri) çağırıp israfı gözler önüne sereceğiz." diye konuştu.

ULAŞIM ARAÇLARINA ZAM

Öte yandan İmamoğlu, minibüs ve taksilere yapılacak zamla da ilgili; "Bugün UKOME toplanacak. Servisler hariç minibüs ve taksilere zam yapılmadı. Bu araçlarla ilgili UKOME'de görüşeceğiz. Vatandaşlarımızı da koruyan bir zam yapılacak." dedi.

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