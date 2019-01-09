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Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

CHP'nin 24 Haziran yenilgisini yaşayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek belediye seçimlerinde başarılar diledi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 11:50..
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Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce bir araya gelerek, gençlerle sohbet etti.

İkili, görüşmede hem gençlere mesajlar verdi hem de 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu.

Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

"İSTANBUL'UN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

Muharrem İnce, "Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Türkiye'nin ve İstanbul'un bir değişime ihtiyacı var. 1994'ten bu yana İstanbul'u bir zihniyet yönetiyor. Bu 25 yılda trafik sorunu çözüldü mü? Hayır. Şimdi çözeceğiz derseniz inandırıcı olmaz. 25 yılda niye yapmadın diye sorarım. O zaman bir değişime ihtiyaç var. Toplumun ana unsurlarının yanında değişimi tetikleyen unsurlar nelerdir? Dünyadaki tüm toplumlarda. Her yerde, değişimi üç grup yapabilir. En önemli grup. Bir sanatçılar, iki gençler ve üç bilim insanları. Bunlar toplumun hep bir adım önündedirler. Bugün bize ters gelen bir olayı görmek gençlerin işidir. Sanatçıların işidir, bilim insanlarının işidir. En büyük değişimleri gençler ve kadınlar oluşturmuştur. Derebeylerin yıkılmasını anneler sağlamıştır. Çocuk ekmek istemiştir, anne demiştir ki ekmek derebeyinde." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi

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