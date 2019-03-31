CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullandı.

HUZURLU BİR SEÇİM TEMENNİSİ

İmamoğlu, "Hayırlı olsun şehrimiz için, İstanbulumuz için. Bugün bir yerel seçim. Bütün kentlerimizin güzel bir yönetimle buluşması, keyif aldığımız kentlerimizin oluşması ve bütün bunların İstanbul'dan başlaması temennimiz. Huzurlu, bir kişinin bile burnunun kanamadığı bir seçim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"HERKESE GÜLÜMSEYİN"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde paylaştığı fotoğrafta, "Ailecek kahvaltımızı yaptık, birazdan oy vermeye gideceğiz. Siz de oyunuzu kullanın ve gördüğünüz herkese lütfen gülümseyin." demişti.