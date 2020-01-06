Ekrem İmamoğlu: PR'ımı AK Partililer yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar gazetesinden Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, kendi reklamını yaptığı iddialarıyla ilgili de sorulara cevap verdi.

"PR YAPTIĞIMI SÖYLEYEN AK PARTİLİLER HAKLI"

Yıldıray Oğur: Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var, duymuşsunuzdur mutlaka. Çok fazla PR yaptığınız ve çok fazla genel siyasete oynadığınız, 2023 seçimlerine doğru hazırlık yaptığınız ve bu yüzden belediyeye çok fazla konsantre olmadığınız yönünde. Ne diyorsunuz buna?

Ekrem İmamoğlu: PR yaptığımız konusunda, bunu söyleyen özellikle AK Partililer haklı. Ama en büyük PR 6 Mayıs’ta seçimi iptal etmeleridir. Toplum haklılığımızı, becerilerimizi ve de iletişim gücümüzü daha çok hissetmiştir. 6 Mayıs ile 23 Haziran arası, bu ülkenin demokrasi değerleri adına kınadığım bu süreç aslında bir nevi bizim lehimize dönmüştür. PR bir tek orada vardır. Seçildiğim an itibarıyla tümüyle İstanbul konularıyla ilgileniyorum. Bu eleştiriyi yapan herkesi de şöyle keyifle iyi bir İstanbul Belediye Başkanı izlemeye davet ediyorum. Başka bir derdimiz yok.

PR: İngilizce 'Public Relations'ın kısaltmasıdır. Türkçesi ise; halkla ilişkilerdir.