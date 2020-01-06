taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.976
Euro
6.6809
Altın
1576.51
Borsa
111793.96
Gram Altın
302.697
Bitcoin
44878.42

Ekrem İmamoğlu: PR'ımı AK Partililer yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendiyle ilgili en büyük PR çalışmasının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ekrem İmamoğlu: PR'ımı AK Partililer yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar gazetesinden Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, kendi reklamını yaptığı iddialarıyla ilgili de sorulara cevap verdi.

"PR YAPTIĞIMI SÖYLEYEN AK PARTİLİLER HAKLI"

Yıldıray Oğur: Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var, duymuşsunuzdur mutlaka. Çok fazla PR yaptığınız ve çok fazla genel siyasete oynadığınız, 2023 seçimlerine doğru hazırlık yaptığınız ve bu yüzden belediyeye çok fazla konsantre olmadığınız yönünde. Ne diyorsunuz buna?

Ekrem İmamoğlu: PR yaptığımız konusunda, bunu söyleyen özellikle AK Partililer haklı. Ama en büyük PR 6 Mayıs’ta seçimi iptal etmeleridir. Toplum haklılığımızı, becerilerimizi ve de iletişim gücümüzü daha çok hissetmiştir. 6 Mayıs ile 23 Haziran arası, bu ülkenin demokrasi değerleri adına kınadığım bu süreç aslında bir nevi bizim lehimize dönmüştür. PR bir tek orada vardır. Seçildiğim an itibarıyla tümüyle İstanbul konularıyla ilgileniyorum. Bu eleştiriyi yapan herkesi de şöyle keyifle iyi bir İstanbul Belediye Başkanı izlemeye davet ediyorum. Başka bir derdimiz yok.

PR: İngilizce 'Public Relations'ın kısaltmasıdır. Türkçesi ise; halkla ilişkilerdir.

Ekrem İmamoğlu: PR'ımı AK Partililer yaptı

İlginizi Çekebilir
TCG Anadolu 2020 sonunda hazır
Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni platform ve sistemin teslimatına başlayacak.
Hava kirliliği sigara içmek kadar tehlikeli
İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer.
Kasım Süleymani'nin cenazesine binlerce İranlı katıldı
ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen törende, binlerce İranlı da yer aldı.
Yerli otomobilde temel 2020'nin ilk yarısında atılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrikasının temelinin 2020'nin ilk yarısında atılacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

619
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

324
Katar: Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız

Katar: Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız

130
Kasım Süleymani'nin cenaze namazı kılındı

Kasım Süleymani'nin cenaze namazı kılındı

243
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

158
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

57
İstanbul'da sağanak sonrası trafik kilitlendi

İstanbul'da sağanak sonrası trafik kilitlendi

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir