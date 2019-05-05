Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabından Ramazan ayının başlamasıyla ilgli bir mesaj yayımladı.

"MÜBAREK OLSUN"

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı mesaj şöyle:

"İstanbul'da komşuluğun sıcaklığınu mutlaka hissedin. Bir akşam iftara siz davet edin, bir başka akşam mutlaka komşunuzun iftarına gidin. Ben öyle yapacağım.

Ben Sultanbeyli’den Silivri’ye komşularımın iftar sofralarına misafir olacağım, paylaşımı ve sıcaklığı hissedeceğim. Bütün İstanbul’un da böyle hissetmesini istiyorum.



Ramazan ayı mübarek olsun.

11 ayın sultanı Ramazan ülkemize, dünyaya bolluk, bereket ve mutluluk getirsin."





CANAN'IN ESKİ TWEET'İ

Ekrem İmamoğlu'nun bu mesajının ardından akıllara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ramazan ayında attığı bir tweet geldi.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!" ifadesini kullanmıştı.